Aktien Europa: Zurückhaltung vor US-Zahlen

Europas Börsen haben sich am Dienstag auf hohem Niveau behauptet. Vor der US-Berichtssaison, die in dieser Woche anläuft, war aber eher Zurückhaltung angesagt. Dazu trugen auch die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten bei. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab am Vormittag um 0,09 Prozent auf 4089,81 Punkte nach.