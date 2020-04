Der Goldpreis hat am Donnerstag in Euro ein neues Rekordhoch erreicht. Erstmals überstieg der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) die Marke von 1600 Euro. Im Hoch wurden 1603 Euro markiert. In US-Dollar lag der Preis bei 1725 Dollar. Der Rekordstand von 1900 Dollar, erreicht im Jahr 2011, ist noch ein gutes Stück entfernt.