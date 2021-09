Die Deutsche Post zieht in den Stoxx Europe 50 ein. Aufrücken in den Index, in dem auch europäische Unternehmen ausserhalb der Eurozone berücksichtigt werden, wird zudem die spanische Bank Santander , wie der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Qontigo am Mittwochabend mitteilte. Ihre Plätze räumen müssen der französische Technologiekonzern Safran und der britische Versorger-Netzbetreiber National Grid .