Tesla im Blick - Leerveräufer Perring setzt auf Kursverluste

Die Aktien des Elektroautobauers Tesla sollten am Mittwoch im Auge behalten werden. Der aktivistische Investor und Leerverkäufer Fraser Perring, der auch mit seiner Investmentfirma Viceroy bekannt ist, twitterte am Morgen, dass er erneut auf Kursverluste bei Tesla setze. Er warf dabei die Frage auf, ob die grossen Autobauer Toyota und Volkswagen an der Börse unterbewertet seien oder ob Tesla schlicht überbewertet sei.