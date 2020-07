Es ist bald so weit. Die beiden Schweizer Grossbanken werden ihre Corona-gefärbten Halbjahreszahlen präsentieren: Die UBS am 21. und die Credit Suisse (CS) am 30. Juli. Zumindest die Anleger haben den relativen Gewinner von beiden schon ausgewählt. Die UBS steht seit Jahresbeginn 8 und die CS 24 Prozent im Minus. Doch immerhin konnte die CS seit den Tiefstständen im März mit plus 64 ein bisschen stärker zulegen als die UBS mit plus 61 Prozent.

Auch die Analysten zeigen eine klare Präferenz für die UBS: Während 15 von 28 Analysten ein «Buy»-Rating für die UBS abgeben, sind es bei der CS nur 10 von 27. Der Wehrmutstropfen für die CS-Anleger besteht einzig darin, dass das Aufwärtspotenzial zum durchschnittlichen Kursziel bei der UBS (12,19 Franken) 9 Prozent und bei der CS (11,48 Franken) 15 Prozent beträgt.

Zinsumfeld für die Grossbanken nicht entscheidend

Wenn man über den Geschäftsausblick der Banken spricht, ist das aktuelle und zukünftige Zinsumfeld schnell im Zentrum der Diskussion. Was bedeuten die Niedrig- und Negativzinsen für die beiden Grossbanken? Den Grossbanken kommt hier sicher entgegen, dass die SNB Freibeträge gesprochen hat. Die Refinanzierungsseite ist dadurch sogar attraktiver geworden. Und andererseits haben die Grossbanken die Kunden trotzdem mit mehr Gebühren belastet.

Dieser Umstand müsste den Banken auf der Zinsdifferenzkurve von beide Seiten entgegenkommen. Das Problem für die Kunden: Die Banken agieren gemäss einem Marktbeobachter wie ein Kartell. Zufälligerweise machen alle dasselbe, obwohl die Refinanzierungsseite das Gegenteil bedeuten würde. Die Banken könnten den Kunden sagen, Cash kostet, also legt dieses an, was wiederum Einnahmen für die Banken generiert.

UBS mit Vermögensverwaltungsgeschäft im Vorteil

Das Vermögensverwaltungsgeschäft hat im ersten Quartal gemessen an den verwalteten Vermögen gelitten, da die Aktienmärkte stark eingebrochen sind. So nahm beispielsweise das insgesamt verwaltete Vermögen der UBS um 2,5 Prozent ab. Die Aktienmärkte haben sich seit den Tiefstständen im März jedoch stark erholt, der Nasdaq ist gar auf einem Rekordniveau. Das wird sich in der Bilanz widerspiegeln.

Auch von Seiten der Handelsaktivitäten sollte das Vermögensgeschäft mittels Kommissionsbeträgen der beiden Grossbanken profitiert haben. Ein Hinweis darauf gibt eine Meldung der Onlinebank Swissquote, dass eine erhöhte Handelsaktivität in den ersten zwölf Monaten dieses Jahres stattgefunden hat. Dies manifestiert sich auch in den Halbjahreszahlen der US-Grossbank JP Morgan. cash hat hier am Dienstag darüber berichtet.

Aus diesen Gründen wird das Vermögensverwaltungsgeschäft ziemlich schadlos aus der Krise kommen. Hier ist die UBS, als grösster Vermögensverwalter der Welt, sicherlich stärker exponiert und gegenüber der CS im Vorteil. Insbesondere, da die UBS eine führende Position im globalen Aktien- und Devisenhandel einnimmt.

CS mit grösserem Kreditrisiko

Auf der Investmentbanking Seite gibt es zwar weiterhin Übernahmen, Beratungen, Vorabklärungen für Abspaltungen und auch IPOs. Doch das Volumen hat sich in den letzten zwölf Monaten gegenüber dem Vorjahr sicherlich reduziert. Und da das Investmentbanking bei der CS immer noch einen grossen Geschäftsbereich ausmacht, ist die CS diesem Faktor stärker ausgesetzt als die UBS. Die UBS hat das Investmentbanking unter Ermotti nach der Banken- und Finanzkrise deutlich geschrumpft.

Im Corporate Banking wird es wahrscheinlich dank den umfangreichen staatlichen Stützungsmassnahmen nicht zu grossen Kreditausfällen kommen. Doch man darf das Risiko nicht unterschätzen. Insbesondere in der Schweiz sind die Grossbanken ein grosser Kreditgeber an die KMUs. Wenn eine grosse Insolvenzwelle bei Handwerksbetrieben, Coiffeuren und Restaurants eintreffen sollte, werden die Grossbanken sicherlich Kreditausfälle erleiden. Doch auch diese Ausfälle dürften nicht einen substanziellen Einfluss auf die Bilanzkennzahlen haben.

Auch international sind die Grossbanken gegenüber Kreditrisiken exponiert. So ist die CS mit 7,7 Milliarden Dollar im Ölsektor engagiert. Das Kreditengagement der UBS entspricht hingegen nur 1,5 Milliarden Dollar. Dies entspricht der Tatsache, dass die UBS deutlich weniger Kreditrisiken als die CS eingeht.

Gottstein gilt als Plus für die CS

Spannend sind die Managementwechsel, die beide Grossbanken haben. Der neue Mann der UBS, Ralph Hamers, ist schwer einschätzbar und erst im September am Ruder. Der momentane Chef Sergio Ermotti gilt unter Marktbeobachtern letzthin als «lame duck». Ermotti wird nicht mehr CEO von einer anderen Bank, und hat sich daher bei grossen operativen Projekte zurückgehalten.

Mit Gottstein ist bei der CS ein Kulturwechsel zum Guten eingetreten, er ist sehr respektiert in der Bank. Er sei ein sehr charismatischer und nahbarer Mensch, sagt man. Aber schlussendlich wird der Mann daran gemessen, wie die CS im ersten Quartal unter seiner Regie gearbeitet hat. Was sicher ist: Hamers und Gottstein müssen die IT-Infrastruktur effizienter gestalten. Vielleicht ist es kein Zufall, dass der EX-ING Chef Hamers als radikaler Digitalisierer gilt.

Zu Letzt stellt sich die Frage der Dividende. Bei der CS und UBS wurde diese für das Geschäftsjahr 2019 in zwei Auszahlungen geteilt, wobei die Auszahlung im Herbst noch nicht definitiv ist. Bei der UBS hängt diese vom volkswirtschaftlichen Umfeld ab. Es bestehen zudem grosse Zweifel, ob die Dividende 2020 und 2021 sich ausweiten werden. Das Dividendenwachstum für 2020 wurde bei der UBS auf 1 Prozent limitiert. Und Aktienrückkäufe sind frühestens im zweiten Halbjahr 2021 zu erwarten.