Brillenkonzern EssilorLuxottica wächst zum Jahresstart - Stark in USA und China

LE-PONT (awp international) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat dank wieder anziehender Geschäfte in den USA und China zum Jahresstart deutlich mehr erlöst. Verglichen mit dem Vorjahresquartal stieg der Konzernumsatz um gut 7 Prozent auf rund 4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Charenton-le-Pont bei Paris mitteilte. Dabei profitierte der Konzern auch von einem stark angezogenen Internet-Geschäft. Bei konstanten Wechselkursen wäre das Plus sogar fast doppelt so gross ausgefallen. Selbst im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 gelang noch ein kleines Plus.