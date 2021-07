Bei dem Konzern, wie auch in der gesamtem Chipbranche, brummten die Geschäfte zuletzt. Der Digitalisierungsschub durch die Corona-Pandemie treibt die Nachfrage kräftig an, die Hersteller kamen über Monate mit der Produktion kaum hinterher, die Preise stiegen. So hatte sich der Nettogewinn von STMicro im ersten Quartal im Jahresvergleich verdoppelt./mis/zb/jha/

(AWP)