Compugroup rechnet mit steilem Wachstum 2021 - Weniger Marge wegen Investitionen

Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwareanbieter Compugroup rechnet mit einem stärkeren Wachstum im kommenden Jahr. So sollen die Erlöse auch dank der in diesem Jahr erfolgten Zukäufe um rund 20 Prozent auf dann eine Milliarde Euro zulegen, wie das MDax -Unternehmen am Montagabend in Koblenz nach einer Sitzung des Verwaltungsrates mitteilte. Aus eigener Kraft, also ohne Zukäufe und Wechselkurseffekte gerechnet, soll das Umsatzplus bei über 5 Prozent liegen. Am Markt hatten Analysten für das kommende Jahr bisher nur rund 920 Millionen Euro Umsatz erwartet.