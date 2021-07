Deutsche Wohnen empfiehlt Annahme des Vonovia-Übernahmeangebots

Vorstand und Aufsichtsrat des Wohnimmobilienkonzerns Deutsche Wohnen haben ihren Aktionärinnen und Aktionären empfohlen, das Übernahmeangebot des Branchenführers Vonovia anzunehmen. Das Angebot sei "fair und angemessen", hiess es in einer am Donnerstag veröffentlichten gemeinsamen Stellungnahme. Vonovia will die Deutsche Wohnen für rund 18 Milliarden Euro kaufen und so Europas grössten Immobilienkonzern mit rund 550 000 Wohnungen schmieden.