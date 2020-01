Glarner Kantonalbank beruft Michaela Ernst in die Geschäftsleitung

Ernst arbeitete in den vergangenen neun Jahren bei der Schweizer Börse SIX, zuletzt als "Head Shared Services & Logistics", teilte die Bank am Dienstag mit. Hier tritt Ernst die Nachfolge von Marcel Stauch an, der zur Thurgauer Kantonalbank wechselt, wo er als Mitglied der Geschäftsleitung dem Service-Bereich der Bank vorstehen soll.

Die GLKB Kreditfabrik betreibt die "Business-to-Business"-Aktivitäten der Bank, welche die Softwareentwicklung sowie die Hypothekenverwaltung für die GLKB und für die Kreditfabrikkunden verantwortet.

pre/ys

(AWP)