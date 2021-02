Neues Angebot akzeptiert: 1&1 Drillisch wird neuer Mobilfunkanbieter

(neu: Bundesnetzagentur, aktuelle Kurse, Details zu Funkturmbau) - Telefonkunden in Deutschland können sich wieder auf ein viertes Handynetz freuen: Auf dem Weg zum neuen Mobilfunk-Netzbetreiber im Land hat 1&1 Drillisch das neue Angebot von Telefonica Deutschland (O2) zur Mitnutzung seines Mobilfunk-Netzes angenommen. Damit hat das Unternehmen endlich eine Zwischenlösung gefunden, bis es flächendeckend 5G-Mobilfunktürme errichtet hat. Zudem gelten neue Preiskonditionen rückwirkend ab Juli 2020, teilten 1&1 Drillisch und sein Mutterkonzern United Internet am Montag in Maintal und Montabaur mit. Der Vertrag soll bis Mai abgeschlossen werden.