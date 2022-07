Puma erhöht nach besser als erwartetem Quartal Umsatzprognose

Der Sportartikelhersteller Puma hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn deutlicher gesteigert als erwartet. Wachstumstreiber waren die Region Amerika sowie Europa, wie das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Puma erhöhte daher seine Umsatzprognose und erwartet für 2022 ein währungsbereinigtes Wachstum im mittleren Zehnprozentbereich. Bislang hatte der Lokalrivale von Adidas ein Plus von mindestens zehn Prozent mit "Aufwärtspotenzial" in Aussicht gestellt. Die Erwartungen für das operative Ergebnis (Ebit) bleiben mit 600 bis 700 Millionen Euro unverändert.