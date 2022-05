Rheinmetall-Kunden bestellen massenhaft Munition

Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat im ersten Quartal Aufträge für grosse Mengen Munition erhalten. Konzernweit lag der Umsatz mit knapp 1,27 Milliarden Euro zwar praktisch so hoch wie ein Jahr zuvor, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Freitag in Düsseldorf mitteilte.