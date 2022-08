Rio Tinto erhöht Gebot für Komplettübernahme von Turquoise Hill Resources

Der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto legt bei seiner Offerte für die Komplettübernahme des kanadischen Minengesellschaft Turquoise Hill Resources nach. Das Unternehmen biete für den restlichen 49-Prozent-Anteil rund 3,1 Milliarden US-Dollar, teilte Rio Tinto am Mittwoch in Melbourne mit. Die Aktie von Turquoise Hill schnellte an der Börse in Toronto um 23 Prozent in die Höhe.