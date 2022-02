Schneider Electric ist für 2022 zuversichtlicher als Analysten - Aktie legt zu

MALMAISON (awp international) - Wegen einer robusten Nachfrage will der französische Elektrokonzern Schneider Electric im laufenden Jahr noch mehr erreichen als von Analysten erwartet. Der Siemens-Rivale will seinen Erlös aus eigener Kraft um sieben bis neun Prozent steigern, wie er am Donnerstag in Rueil-Malmaison bei Paris mitteilte. Die um Sondereffekte bereinigte Marge zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Firmenwert (Ebita) solle bei 17,6 bis 17,9 Prozent liegen. Beide Werte liegen damit knapp über den Erwartungen der Analysten. An der Börse nahmen Anleger die Nachrichten positiv auf: Kurz nach Handelsbeginn kletterte der Kurs zunächst um rund 2,4 Prozent auf 149 Euro.