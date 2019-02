Streit um Huawei: Deutsche Grüne fordern scharfe Kriterien für Investitionen

Im Streit um eine Beteiligung des chinesischen Konzerns Huawei am 5G-Netz fordern die Grünen Investitionskriterien für kritische Infrastruktur, die einen Ausschluss nicht vertrauenswürdiger Bieter ermöglichen. "Der deutsche Staat muss entscheiden können, wer unsere Netze ausrüstet und wer nicht", sagte Parteichefin Annalena Baerbock der Deutschen Presse-Agentur. Über die Aussenwirtschaftsverordnung müsse sichergestellt werden, "dass Firmen, die per Gesetz dazu verpflichtet sind, Informationen an heimische Sicherheitsbehörden weiterzugeben, nicht Teil des Rückgrats unserer digitalen Infrastruktur werden", forderte Baerbock.