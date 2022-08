United Internet punktet bei Kundenverträgen

(Ausführliche Fassung) - Trotz Gegenwinds durch neue Kündigungsrechte hat der Internetkonzern United Internet im ersten Halbjahr deutlich mehr Kundenverträge abgeschlossen. Nach Abzug von Kündigungen stieg die Zahl um 290 000 auf knapp 27 Millionen kostenpflichtige Verträge, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Montabaur mitteilte. Dabei interessierten sich Verbraucher vor allem für die Webhosting-Dienste des Konzerns, etwa Cloud-Speicher, Homepage-Angebote oder die Sicherung von Domains. Auch Umsatz und operativer Gewinn entwickelten sich so wie von Analysten erwartet. Dennoch ging es für die Aktien von United Internet und der Tochter 1&1 bergab.