Aktien Frankfurt Ausblick: Dax droht Rutsch unter 14 000 Punkte

Bei einem schwach erwarteten Start wackelt im Dax am Dienstag die runde Marke von 14 000 Punkten. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung einen Abschlag von 1,6 Prozent auf 13 971 Punkte. Dies wäre der tiefste Stand seit Mitte März. In der Vorwoche hatte sich der Dax noch knapp über der runden Marke halten können. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Dienstag ähnlich schwach wie der Dax erwartet.