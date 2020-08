Aktien Frankfurt Ausblick: Dax mit freundlichem Wochenstart erwartet

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften überwiegend zuversichtlich in die neue Woche starten. Dank positiver Vorgaben von der Wall Street am Freitag sollte der Dax am Montagmorgen Auftrieb erhalten. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor Börsenbeginn ein Plus von 0,59 Prozent auf 12 840 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird am Montag zum Handelsstart mit einem Gewinn von 0,55 Prozent erwartet.