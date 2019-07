SIX: Bucher rückt für GAM in den SMIM auf

Der SMIM besteht aus jenen 30 Unternehmensaktien, die unmittelbar hinter dem SMI rangieren, also die Plätze 21 bis 50 auf der Rangliste nach Grösse und Liquidität. Es hatte sich zuvor bereits abgezeichnet, dass GAM im September ausscheiden dürfte, weil die Aktie 2018 gehörig eingebrochen war.

Jeweils zur Jahresmitte führt die Schweizer Börse SIX die so genannte ordentliche Indexüberprüfung durch. Die sich daraus ergebenden Anpassungen erfolgen wie immer am dritten Freitag im September und damit am 20. September 2019 nach Handelsschluss, wie aus einer Mitteilung der Börsenbetreiberin SIX vom Freitag hervorgeht.

Im Leitindex Swiss Market Index (SMI) sowie im Swiss Leader Index (SLI) bleibt indes alles beim Alten, nachdem es bereits im Frühjahr zu einer grösseren Anpassung gekommen ist. Damals rückte Alcon nach der Abspaltung von Novartis direkt in den SMI auf.

Im SLI werden die Gewichte der vier grössten Titel von Nestlé, Novartis, Roche und Zurich auf 9 Prozent gekappt, wie es am Freitag weiter heisst. Denn beim SLI werden die Gewichtungen der vier grössten Titel nach oben begrenzt. Das Indexgewicht aller weiteren Titel wird, wenn notwendig, bei 4,5 Prozent limitiert. Im vergangenen Jahr gehörten neben den drei Schwergewichten noch die Titel der Grossbank UBS zu den vier gewichtigsten Werten.

ys/mk

(AWP)