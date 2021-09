TX Group-Aktien weiterhin stark gesucht

Die Aktien der TX Group sind am Mittwoch wie schon am Vortag stark gesucht. Der Medienkonzern aus Zürich hat am Dienstag ein Joint Venture mit u.a. Ringier für digitale Marktplätze bekannt gegeben. Die ZKB spricht von einem "Game-Changer" und sieht für die Aktien weiter massives Aufwärtspotenzial.