Die Freude über rückläufige Inflationsdaten scheint mehr oder weniger vollständig eingepreist, ebenso eine Aufhellung der grundsätzlichen Stimmungslage zur globalen Konjunktur. Die vergangene Woche hat jedoch auch gezeigt, dass im Land der Konjunkturdaten nicht alles so rosig ist, wie mancher es gerne hätte, und Aktien reagierten überraschend sensible auf schwache US- Makro-Indikatoren.