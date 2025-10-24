Frische US-Inflationsdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. Die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten stiegen im September moderater als erwartet. «Die Inflationsdaten geben der Fed grünes Licht für eine weitere Zinssenkung in der kommenden Woche», kommentierte Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. Er geht zudem davon aus, dass die US-Notenbank auch im Dezember die geldpolitischen Zügel lockern wird.