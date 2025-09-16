In einem ansonsten nachrichtenarmen Umfeld sorgten vor allem Analystenstimmen für Bewegung. So fielen am EuroStoxx-Ende die Aktien von L'Oreal nach einer skeptischen Studie von Jefferies um fast drei Prozent. Die aktuelle Bewertung des Kosmetikkonzerns preise eine Wachstumsdynamik ein, die ihm derzeit unwahrscheinlich erscheine, schrieb der Experte David Hayes. Nach einem Boom in China kehre die Branche zu einer Normalisierung des Wachstums zurück, und bei L'Oreal fielen die Marktanteilsgewinne nun kleiner aus.