Warten auf Inflationszahlen

Im Mittelpunkt der neuen Konjunkturdatenwoche steht erneut die Frage, wie stark sich die ​Entwicklung beim ​Ölpreis auf die Inflation auswirkt. Der Iran-Krieg hat bereits im März die US-Verbraucherpreise ⁠deutlich steigen lassen - insbesondere durch ein kräftiges Plus bei Benzin. Die am Dienstag ​anstehenden Zahlen für April dürften laut Analysten ⁠einen weiteren Sprung zeigen. Sogenannte Sekundäreffekte, bei denen höhere Transportkosten auf andere Waren und Dienstleistungen umgelegt werden, hielten sich noch in Grenzen, sagt ‌Commerzbank-Ökonom Christoph Balz. Der Experte erwartet jedoch, dass sich die höheren Energiekosten in den kommenden Monaten breiter in der allgemeinen Preisentwicklung niederschlagen werden.