Dazu gab die Gruppe insgesamt 39'484 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je 0,04 Franken aus dem bestehenden Kapitalband aus, wie Burkhalter am Dienstagabend mitteilte. Das Aktienkapital beläuft sich damit neu auf 426'464,56 Franken, eingeteilt in 10'661'614 Namenaktien.