Der Anbieter von gewerkübergreifender Gebäudetechnik hatte sich beim Kauf aller Progressio-Stammanteile verpflichtet, einen Teil des Kaufpreises in kotierten Namenaktien zu begleichen.
Dazu gab die Gruppe insgesamt 39'484 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je 0,04 Franken aus dem bestehenden Kapitalband aus, wie Burkhalter am Dienstagabend mitteilte. Das Aktienkapital beläuft sich damit neu auf 426'464,56 Franken, eingeteilt in 10'661'614 Namenaktien.
Der erste Handelstag der neuen Aktien an der Schweizer Börse SIX sei der der (morgige) Mittwoch, hiess es weiter. Zur Progressio Holding GmbH mit Sitz in Tamins gehört die 100-prozentige Tochtergesellschaft Anplaq, ebenfalls mit Sitz in Tamins.
(AWP)