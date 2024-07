Schweizern fehlt «Sense of Urgency»

Neben den wirtschaftlichen und regulatorischen Herausforderungen zeigte sich Arnold auch von seiner persönlichen Seite. So berichtete er von den kulturellen Unterschieden, die er bei seinen Auslandsaufenthalten in den USA und Asien kennengelernt hat. Er betonte, dass in der Schweizer Geschäftswelt oft der «Sense of Urgency» fehle.