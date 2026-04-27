Bei den Einzelwerten rückte die Commerzbank ins Rampenlicht. Die ​Titel des im Visier der ​italienischen Grossbank UniCredit stehenden ​Geldhauses zogen um gut zwei Prozent an, nachdem die ‌Bank of America die Aktie auf «Buy» von zuvor «Neutral» hochgestuft hat. Die Finanzaufsicht BaFin hatte UniCredit ​zudem ​am Freitag ⁠Anti-Commerzbank-Werbung untersagt. Die Bundesregierung habe bei ​europäischen Kreditinstituten ⁠das Interesse sondiert, die Commerzbank gegen das ‌Übernahmeangebot der UniCredit zu verteidigen, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit ‌der Angelegenheit vertraute Personen.