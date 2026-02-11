Für 2026 erwartet die von der italienischen UniCredit umworbene Commerzbank nun ein Nettoergebnis über dem ursprünglichen Ziel von 3,2 Milliarden Euro. Im abgelaufenen Jahr stieg das operative Ergebnis um 18 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro, wie das Finanzinstitut am Mittwoch mitteilte.
Analysten hatten 4,46 Milliarden erwartet. Unter dem Strich stand ein Konzerngewinn von 2,6 Milliarden Euro. «Wir haben unsere ehrgeizigen Wachstumsziele für 2025 nicht nur erreicht, sondern an vielen Stellen sogar übertroffen. Und unser Aktienkurs hat sich mehr als verdoppelt. Das zeigt: Die Commerzbank spielt heute in einer anderen Liga», sagte Vorstandschefin Bettina Orlopp.