Analysten hatten ​4,46 Milliarden erwartet. Unter dem ​Strich stand ein ​Konzerngewinn von 2,6 Milliarden Euro. «Wir haben unsere ‌ehrgeizigen Wachstumsziele für 2025 nicht nur erreicht, sondern an vielen Stellen sogar ​übertroffen. ​Und unser Aktienkurs ⁠hat sich mehr als ​verdoppelt. Das zeigt: ⁠Die Commerzbank spielt heute ‌in einer anderen Liga», sagte Vorstandschefin Bettina Orlopp.