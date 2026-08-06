Zum Tauziehen ​mit dem Grossaktionär Unicredit ​erklärte Commerzbank-Chefin ​Bettina Orlopp, trotz einer Mehrheit ‌der Italiener auf der nächsten Hauptversammlung könnten diese über ​wesentliche Strukturmassnahmen ​nicht ⁠allein entscheiden. «Das ist ​ein klarer Gestaltungsauftrag für ⁠beide Seiten.»