Das ⁠operative Ergebnis der Commerzbank stieg im Vergleich ‌zum Vorjahreszeitraum um ‌14 Prozent auf ​2,7 Milliarden Euro, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Das Nettoergebnis kletterte ‌um rund 40 Prozent auf 1,81 Milliarden Euro.

Zum Tauziehen ​mit dem Grossaktionär Unicredit ​erklärte Commerzbank-Chefin ​Bettina Orlopp, trotz einer Mehrheit ‌der Italiener auf der nächsten Hauptversammlung könnten diese über ​wesentliche Strukturmassnahmen ​nicht ⁠allein entscheiden. «Das ist ​ein klarer Gestaltungsauftrag für ⁠beide Seiten.»

(Reuters)