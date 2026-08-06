Das operative Ergebnis der Commerzbank stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro, wie das Institut am Donnerstag mitteilte. Das Nettoergebnis kletterte um rund 40 Prozent auf 1,81 Milliarden Euro.
Zum Tauziehen mit dem Grossaktionär Unicredit erklärte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, trotz einer Mehrheit der Italiener auf der nächsten Hauptversammlung könnten diese über wesentliche Strukturmassnahmen nicht allein entscheiden. «Das ist ein klarer Gestaltungsauftrag für beide Seiten.»
(Reuters)