UniCredit-Chef Andrea Orcel hatte ​am Montag ein formelles Übernahmeangebot für die ​Commerzbank angekündigt, bei dem ​deren Aktien in UniCredit-Papiere getauscht würden. Damit will er ‌die 30-Prozent-Hürde bei der Commerzbank überspringen. Die dahinter stehende Bewertung der Commerzbank von rund 35 Milliarden Euro liegt ​knapp ​über dem Schlusskurs der ⁠Aktie vom Freitag. «Das in der ​Bekanntmachung erwartete Umtauschverhältnis ⁠enthält faktisch keine Prämie für unsere Aktionäre», erklärte ‌Orlopp. Man werde die Offerte aber pflichtgemäss «sorgfältig und im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer ‌Aktionäre, Mitarbeitenden und Kunden prüfen», sobald es ​vorliege.