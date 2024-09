Der deutsche Finanzminister Christian Lindner (FDP) sei in der Angelegenheit zurückhaltender als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der sich klar gegen die Schritte von Unicredit-Chef Andrea Orcel positioniert habe, sagte Lindner-Berater Lars Feld der italienischen Zeitung «Il Sole 24 Ore». Der frühere Chef der Wirtschaftsweisen und heutige Direktor des Walter-Eucken-Instituts fügte an, der Bundesfinanzminister halte sich in dieser Sache «alle Optionen offen» und dränge auch in keine Richtung.