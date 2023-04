Bei den am Freitag erwarteten Daten für März wird mit einem verlangsamten, aber weiterhin robusten Stellenaufbau gerechnet. Die von Reuters befragten Ökonomen erwarten ein Plus von 240'000 Stellen - nach 311'000 im Februar. Die Anleger in Europa können auf die Daten erst später reagieren, da der Handel am Karfreitag und Ostermontag vielerorts ruht. Am Montag wird in den USA der ISM-Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe veröffentlicht, am Mittwoch folgt der Index für den Dienstleistungssektor.