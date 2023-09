Weitere Jobs dürften wegfallen. Ende August schraubte die Grossbank das Sparziel hoch und peilt nun bis Ende 2026 Kostensenkungen von brutto mehr als zehn Milliarden Dollar an. Ein grosser Teil davon dürfte auf Stellenstreichungen entfallen. Allein in der Schweiz will der Konzern 3000 Mitarbeiter entlassen.