Im Vergleich zu anderen Aktien konnte DocMorris in den letzten vier Wochen den STOXX600 um 19,4 Prozent übertreffen, was auf eine solide kurzfristige Performance hinweist. Diese Leistung steht im Kontrast zu den langfristigen Herausforderungen, da die Aktie in den letzten drei Jahren um 74,55 Prozent gefallen ist.