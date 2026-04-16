Bis um 9.45 Uhr gewinnt die Aktie in einem flachen Gesamtmarkt 3,4 Prozent auf 5,935 Franken. Damit erholen sich die Titel weiter von ihrem Allzeittief Ende März bei 3,922 Franken. Seit Anfang Jahr steht bis dato aber noch immer ein Minus von 3,5 Prozent zu Buche.
«Die Kostenreduktion kommt voran auf dem Weg zum Break-even», kommentiert die ZKB. Der zuständige Analyst erwartet nun, dass DocMorris die für das laufende Jahr angestrebte Gewinnschwelle im dritten Quartal erreichen wird.
Die Umsätze mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) stiegen im ersten Jahresviertel um 26 Prozent auf 68 Millionen Franken. Damit übertraf DocMorris hier die Erwartungen leicht - gemäss AWP-Konsens wurden 65 Millionen erwartet.
Das Wachstum im margenstärkeren Rx-Geschäft habe überzeugt, heisst es denn auch im Kommentar der UBS. Zudem wertet der zuständige UBS-Experte die bestätigte Jahresprognose als Zeichen für eine stabile Geschäftsentwicklung.
Gleichzeitig rechnet die ZKB vor: Um den EBITDA-Break-even auf Gruppenebene auf Jahresbasis zu erreichen, müssten die Umsätze im Rx-Geschäft pro Quartal auf rund 100 Millionen Franken steigen - oder das Marketing deutlich effizienter werden. Beides gleichzeitig umzusetzen, sei anspruchsvoll. DocMorris bewege sich damit in einer Gratwanderung zwischen weiterem Wachstum und strikter Kostendisziplin, so der ZKB-Analyst.
Die ZKB erwartet zudem, dass ein Teil der von CEPD/Pelion vorgeschlagenen Kandidaten in den Verwaltungsrat gewählt werden könnte. Viele Aktionäre seien mit der bisherigen Aktienperformance unzufrieden und wünschten Veränderungen. Entscheidend dürfte sein, wie überzeugend CEPD ihre Forderungen an der Generalversammlung präsentieren kann, heisst es.
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(AWP)