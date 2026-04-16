Gleichzeitig rechnet die ZKB vor: Um den EBITDA-Break-even auf Gruppenebene auf Jahresbasis zu erreichen, müssten die Umsätze im Rx-Geschäft pro Quartal auf rund 100 Millionen Franken steigen - oder das Marketing deutlich effizienter werden. Beides gleichzeitig umzusetzen, sei anspruchsvoll. DocMorris bewege sich damit in einer Gratwanderung zwischen weiterem Wachstum und strikter Kostendisziplin, so der ZKB-Analyst.