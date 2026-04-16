Solche Darstellungen seien «sachlich falsch, absichtlich irreführend und darauf ausgelegt, die Aktionäre von fünf Jahren Governance-Versagen abzulenken», hiess es weiter. Das Versagen des Managements habe dazu geführt, dass 98 Prozent des Aktienwerts von DocMorris vernichtet worden sei.
Die Forderungen an DocMorris von CEPD seien bekannt und noch immer die gleichen: Eine verbesserte Governance, eine disziplinierte Kapitalallokation sowie der Bau einer führenden, profitablen «Healthcare in One Click»-Plattform in Europa. CEPD plane keine Übernahme von DocMorris, betonten die Niederländer.
CEPD hält rund 15 Prozent an DocMorris und fordert einen weitreichenden Umbau des Verwaltungsrats mit drei eigenen Vertretern sowie die Absetzung von Präsident Walter Oberhänsli. CEPD strebe keine «proportionale Vertretung, sondern einen Verwaltungsrat an, dem die Aktionäre vertrauen können». Die Generalversammlung ist auf den 12. Mai angesetzt.
Am Donnerstagmorgen hatte sich CEO Walter Hess anlässlich der Publikation der Quartalszahlen gegen die Kritik aus Aktionärskreisen gewehrt. «Wir haben das richtige Team, um unsere Strategie konsequent umzusetzen», sagte er.
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(AWP)