CEPD hält rund 15 Prozent an DocMorris und fordert einen weitreichenden Umbau des Verwaltungsrats mit drei eigenen Vertretern sowie die Absetzung von Präsident Walter Oberhänsli. CEPD strebe keine «proportionale Vertretung, sondern einen Verwaltungsrat an, dem die Aktionäre vertrauen können». Die Generalversammlung ist auf den 12. Mai angesetzt.