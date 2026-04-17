CEPD wies dies gegenüber AWP zurück: Man habe den angebotenen Sitz im Verwaltungsrat abgelehnt, weil dieser mit Einschränkungen der Aktionärsrechte verbunden gewesen sei. Das Angebot sei unter anderem an eine Stillhaltevereinbarung geknüpft gewesen und habe Vorgaben zur Kandidatenauswahl enthalten. Zudem sei die zentrale Forderung nach dem Rücktritt von VRP Oberhänsli nicht erfüllt worden.