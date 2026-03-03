Die Rücktritte aus dem Gremium erfolgen aus persönlichen beziehungsweise beruflichen Gründen, wie das Unternehmen DocMorris am Dienstag mitteilte. Mit den zur Neuwahl vorgeschlagenen Kandidaten sollen die Kompetenzen in den Bereichen Finanzen, Corporate Governance sowie digitale Transformation gezielt gestärkt werden.
So treten die bisherigen Mitglieder Stefan Feuerstein, Christian Mielsch und Rongrong Hu nicht mehr zur Wiederwahl an. Zur Neuwahl vorgeschlagen werden Thomas Bucher, Thomas U. Reutter und Nicole Formica-Schiller.
Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung inklusive der detaillierten Profile der neuen Kandidaten wird am 17. April veröffentlicht.
(AWP)