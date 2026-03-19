Mittelfristziele gesenkt

Der Start ins neue Geschäftsjahr sei «plangemäss» verlaufen. Das Management hält an seinen Zielen fest, die EBITDA-Gewinnschwelle im Verlauf von 2026 und einen positiven Free Cashflow im Verlauf des Jahres 2027 zu erreichen. Insgesamt wird für 2026 ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen bis tiefen zweistelligen Prozentbereich sowie ein bereinigtes EBITDA in der Spanne von -10 bis -25 Millionen Franken in Aussicht gestellt.