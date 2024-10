So schnell wie möglich neue Kunden gewinnen

Zudem hält es der CEO für entscheidend, gerade jetzt in Neukunden für das E-Rezept zu investieren. Jeder neue E-Rezept-Kunde habe einen fünf- bis zehnmal höheren Customer-Lifetime-Value. «Es lohnt sich also sehr, so schnell wie möglich Neukunden zu gewinnen.»