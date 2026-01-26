DocMorris kauft Wandelanleihen mit einer nominalen Gesamthöhe von rund 14,4 Millionen Franken zurück. Nach Abschluss der Transaktion reduziert sich der noch ausstehende nominale Gesamtbetrag der ursprünglich 95 Millionen Franken umfassenden Wandelanleihe auf weniger als 8 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte.