Die Online-Apotheke DocMorris hat das Ergebnis ihres Rückkaufangebots für die ausstehende Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 bekannt gegeben. Insgesamt wurden 72'713 Anleihen im Gesamtwert von 72,7 Millionen Franken zum Preis von 103,5 Prozent des Nennwerts sowie aufgelaufener Zinsen zurückgekauft - dies entspricht 1035 Franken pro Anleihe.