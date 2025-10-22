Das Volumen beläuft sich auf 49,6 Millionen Franken und liegt damit leicht über der am Vortag genannten Zielgrösse von rund 45 Millionen Franken. Die Anleihe von DocMorris mit Fälligkeit im August 2028 ist in neu ausgegebene oder bestehende Namenaktien wandelbar. Der Kupon wurde auf 3,00 Prozent pro Jahr festgelegt, wie die Online-Apotheke am Mittwoch mitteilte.