Der Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären in einer Mitteilung vom Donnerstag die «deutliche Ablehnung» der Anträge der CEPD, um damit den «Versuch einer kalten Übernahme durch die Hintertür durch den polnischen Investor Jacek Szwajcowski abzuwehren». Der Verwaltungsrat erneuere sich stetig, geordnet und kompetent, heisst es in der Einladung zur Generalversammlung. Dafür seien bereits Anfang März drei neue Verwaltungsratsmitglieder vorgeschlagen worden.