Gelinge es dem von Pelion-Exponenten wie Jacek Szwajcowski dominierten Investor, drei eigene Vertreter sowie den Präsidenten zu stellen, könne er das Unternehmen «nach Belieben» kontrollieren, warnt nun der Verwaltungsrat. Er empfiehlt den Aktionären daher die «deutliche» Ablehnung der entsprechenden Anträge. Eine Kontrollübernahme müsse über ein öffentliches Angebot mit Prämie erfolgen.