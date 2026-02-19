Ein Sprecher von DocMorris hat sich gegenüber AWP zu einem Bericht über Kritik von Hausärzten an der elektronischen Patientenakte (ePA) in Deutschland und die durch AWP daraus abgeleiteten negativen Auswirkungen auf das Geschäftsmodell von DocMorris geäussert. Einen Zusammenhang mit der Geschäftsentwicklung des Unternehmens weisst er zurück. Die schleppende Nutzung der ePA habe keinen Einfluss auf das E-Rezept-Geschäft der Online-Apotheke, betonte er.