So hat sich die europäische Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar am Mittwochnachmittag nur leicht auf 1,1665 Dollar verteuert nach Kursen von unter 1,1657 am späten Morgen. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich derweil in einer engen Spanne um die Marke von 0,80 und liegt aktuell bei 0,8004. Und das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9336 mehr oder weniger auf der Stelle.