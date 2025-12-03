So hat sich die europäische Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar am Mittwochnachmittag nur leicht auf 1,1665 Dollar verteuert nach Kursen von unter 1,1657 am späten Morgen. Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich derweil in einer engen Spanne um die Marke von 0,80 und liegt aktuell bei 0,8004. Und das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9336 mehr oder weniger auf der Stelle.
An den Finanzmärkten wird kommende Woche vermehrt mit einer Senkung der US-Leitzinsen um mindestens 25 Basispunkte gerechnet. Diese Erwartungen wurden am Mittwoch durch schlechter als erwartet ausgefallene ADP-Arbeitsmarktdaten untermauert. Gleichzeitig könnten aber auch Konjunkturängste rasch zunehmen, warnen Händler.
Derweil hat sich die Stimmung der US-Dienstleister unerwartet aufgehellt und die Industrieproduktion im September leicht zugelegt. Dies lasse die konjunkturellen Sorgenfalten wieder etwas kleiner werden, heisst es am Markt.
(AWP)